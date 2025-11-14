シンガーソングライターのアイナ・ジ・エンド（30歳）が11月14日、自身のX（Twitter）を更新。紅白歌合戦初出場について、喜びをつづっている。大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」に初出場が決定したアイナは、同日、自身のXで「やったー！紅白歌合戦に初出場させていただくことになりました。アイナチームと、日々応援してくださるあなたのおかげです。ありがとうございます。ソロで立つの夢やから嬉しい」と喜び爆発。