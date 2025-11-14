１４日、東風着陸場に無事着陸した有人宇宙船「神舟２１号」の帰還モジュール。（東風着陸場＝新華社記者／李明剛）【新華社酒泉11月14日】中国の有人宇宙船「神舟21号」の帰還モジュールが14日、「神舟20号」の飛行士3人を乗せ、内モンゴル自治区の東風着陸場に無事着陸した。陳冬（ちん・とう）、陳中瑞（ちん・ちゅうずい）、王傑（おう・けつ）の3氏は健康状態が良好という。１４日、無事着陸した有人宇宙船「神舟２１号」の