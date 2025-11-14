グラビアアイドルで女優の大原優乃が１４日に自身のＳＮＳを更新。私服のコーディネートを披露した。インスタグラムに「家族でランチしたときの私服」とつづり、黒シャツにグレーのアウター、ショート丈のパンツ姿のブラックコーデを披露。続けて、「そして、傘を持ってくれる優しい弟」とコメントし、傘を持った弟の横を歩く姿をアップした。この投稿にファンからは「めっちゃめっちゃかわいすぎます」「なんて幸せそうな」