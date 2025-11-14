◇サッカー国際親善試合韓国2ー0ボリビア（2025年11月14日韓国・大田）サッカー韓国代表（FIFAランク22位）は14日、国際親善試合でボリビア代表（同76位）に2―0で勝利。後半12分、FW孫興民（ソン・フンミン）がフリーキックから先制弾を決めるなど活躍。18日にはこの日の日本戦に敗れたガーナ代表（同73位）と対戦する。韓国はFWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、MFイ・ガンイン（パリSG）、DFキム・ミンジェ（Bミュ