私立仙台育英高校（仙台市宮城野区）サッカー部でいじめ問題が発覚し、来月の全国高校サッカー選手権大会の出場を辞退する事態となった。同校は部員らへの調査の結果、部全体に「構造的ないじめ」を生じさせる状況があったとした。同校によると、３年の男子部員が１年次から複数の部員から暴言を継続的に受け、昨年５月から部活動に参加できなくなったという。同部では練習時のノルマ未達成や遅刻などに連帯責任の罰則を科して