韓国発のコスメブランド「ＴＩＲＴＩＲ」のイベントが１４日、都内で行われ、前田敦子、ゆうちゃみ、ヨンアらが赤いドレスで登壇した。東京五輪でスポーツクライミング複合銀メダルの野中生萌もロングジャケットと細身パンツのセットアップに身を包んで登場。競技中とは印象ががらりと変わったヘアメイクで、クールなオーラを放っていた。