◆ドラディション「ＤＲＡＧＯＮＥＸＰＯ１９９５〜無我〜」（１４日、後楽園ホール）観衆１４７３（満員）プロレス界の“レジェンド藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は１４日、東京・後楽園ホールで「ＤＲＡＧＯＮＥＸＰＯ１９９５〜無我〜」を開催した。今大会は藤波が１９９５年１０月に旗揚げした「無我」再興がテーマ。メインイベントで藤波は新日本プロレスの前ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ザック・セイバー