ボートレース住之江の「2025サザンカップ」は14日、3日目が終了した。地元・大阪支部の135期・吉田一心（21）が2日目4Rで逃げ切り、8月27日の津10R以来となる通算5勝目を挙げると同時に、昨年11月16日のデビューから28走目にして住之江初勝利をマーク。その勢いで後半8Rも3コースから鮮やかに捲り差しハンドルをねじ込み1着。この日はポイントの大幅加点に成功して得点率は7.00。中山雄太と並び7位につけている。「回った後