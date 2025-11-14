埼玉県深谷市出身の実業家渋沢栄一の新たな銅像が１１日、深谷市役所でお披露目された。約３０年前に造られ、青森県の公園に置かれていたもので、トラックで長距離を運ばれてきた。台座を含めて高さ約７・３メートルの大きな立像は、日本各地の発展に尽力した渋沢の功績を改めて伝えている。この日は、市内の旧渋沢邸「中の家（なかんち）」でも、渋沢の孫の敬三（１８９６〜１９６３年）の銅像がお披露目された。２人の銅像は