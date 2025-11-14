聴覚障害のある人たちの国際競技大会「デフリンピック」の開催をあす（15日）に控え、秋篠宮家の佳子さまが日本選手団の結団式に出席しました。きょう（14日）午後7時ごろ、東京・渋谷区でデフリンピックの日本選手団の結団式が行われ、佳子さまが手話でエールを送られました。佳子さまの手話「日本代表に選ばれた選手の皆様、選手を支えてこられた関係者の皆様、心からお祝いを申し上げます。皆様がこれまでの努力の成果を存分に