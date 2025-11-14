楽曲『倍倍FIGHT!』が大バズりした7人組グループ・CANDY TUNEにインタビュー。今年一年を振り返りヒットし変化した事、さらに来年の目標を田粼さくらキャスターが聞きました。『原宿から世界へ』をコンセプトに2023年にデビューしたCANDY TUNE。応援ソング『倍倍FIGHT!』がSNSを中心にヒットし、現在TikTokの関連動画の総再生回数は38億回を突破しています。（事務所発表）■「振り返ることが多すぎる！」今年を振り返りどん