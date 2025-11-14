主人公・さくら(30歳)は、夫・実と「浮気したら別れる」という絶対の約束を交わし、お互いにそれを守っていると信じ切っていた。しかし、夫が独身のフリをして別の女性と会う計画を知ってしまう。さくらは冷たい怒りと共に離婚を視野に証拠集めを開始して…。『独身偽装不倫夫の末路』第3話をごらんください。 不倫決行前日、長男・和人が38.9度の高熱を出す。和人の苦しみを無視し、不倫に心を奪われてニヤつく夫の「父親失格」