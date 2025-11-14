2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、抜群のスタイルと端正なビジュアルで圧倒的な存在感を放つYOUNGHOONが登場。“最新のYOUNGHOON”をアップデートしてお届けします。モデルや俳優としても大活躍！ビジュアルエース・YOUNGHOONCheck! YOUNGHOON（ヨンフン）生年月日：1997年8月8日血液型：A型ポジション：サブボーカル高身長と端正なビジュアルで、