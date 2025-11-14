漫画家・倉田真由美さん（54）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「クマを殺すな!」という主張に私見を展開した。倉田さんは「クマを殺すな的ポストが流れてくる。そりゃ、大概の人は殺したくないよ、動物嫌いな人ってそんなに多くない」と投稿。しかし「街に降りたクマは駆除するしかない、人間が安心して暮らせる街づくりをするためには仕方がないじゃないか。人間が人間を優先するのは当たり前だ」と私見を展開して