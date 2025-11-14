高市首相の台湾有事をめぐる発言で、中国側が夜中に日本大使を呼び出す異例の抗議を行いました。◇中国側の批判は、どんどん強まっています。過激な言葉も…。中国外務省「中国人民に対して一線を越えて挑戦しようとする者は、必ず中国側からの痛烈な反撃を受けることになる」中国国防省「日本が台湾情勢に武力介入すれば、中国軍の鉄の壁の前で必ず血を流すことになる」■高市首相の発言めぐり…中国側が連日批判を展開先月31日