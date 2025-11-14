news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「モバイルオーダー悪用"ウソ決済"弁当など184点」のニュースについてお伝えします。◇◇◇スマホなどで事前に店の商品の注文や決済ができるキャッシュレスサービス「モバイルオーダー」。このサービスが悪用される事件がありました。警視庁に逮捕された加藤嵩大容疑者・23歳。今年6月、大手ファストフード店のモバイルオーダーで注文した商品をだまし取ったなどの疑いがもた