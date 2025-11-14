津市で開かれた有識者委員会の会合＝14日午後記録的な大雨で車両274台が浸水被害に遭った三重県四日市市の地下駐車場を巡り、再発防止策などを検討する有識者委員会が14日、津市で開かれ、中間取りまとめ案を了承した。案では、常駐職員2人で1枚40キロ以上の止水板を設置するのは困難だとして態勢の不備を指摘。設置の自動化や駐車場の事前封鎖といった対策の必要性を訴えた。この他、案には国や自治体など関係者間の連携強化