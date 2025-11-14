Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの高橋海人（２６）が１４日、都内で行われた映画「君の顔では泣けない」公開記念舞台あいさつに主演の芳根京子（２８）、林裕太（２５）、坂下雄一郎監督とともに登壇した。この日は「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見も行われ、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの出場が決定。「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」からは３年ぶりの紅白復帰となる吉報も届いた。舞台あいさつでは紅白に