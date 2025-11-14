2001年にICカード「Suica」がデビューして以来、そのマスコットキャラクターとして知られてきた「Suicaのペンギン」が2026年度末をもって「卒業」することが発表された。四半世紀にわたって親しまれたSuicaのペンギン。永遠にマスコットキャラクターであり続けると思っていただけに、このニュースは世間に大きな衝撃を与えた。「卒業」撤回を願う署名運動が始まったり、公式グッズを販売するサイト「JRE MALL」にアクセスが集中す