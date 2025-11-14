中国航空エンジン集団が独自開発した3Dプリント超簡易型ターボジェットエンジンが初の飛行試験を無事に完了したことが13日、同集団への取材で分かった。これは、3Dプリントエンジンが工学応用分野で重要なブレイクスルーを遂げたことを示している。中央テレビニュースアプリが伝えた。今回の飛行試験は30分間続き、飛行高度は6000メートル、最大飛行速度はマッハ0．75に達した。エンジンはフル稼働状態で作動し、各作業パラメータ