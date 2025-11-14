佐賀県警小城署は14日、小城市の50代男性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に遭い、現金229万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、10月30日、被害者がSNSで知り合った人物らとメッセージのやりとりをする中で「音楽アプリで音楽を聴き、聴いている画面のスクリーンショットを送信すれば数百円の報酬が得られる」「報酬5万円の高収益タスクに参加したい場合、まず5万円を送金する必要があ