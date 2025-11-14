＜大相撲十一月場所＞◇六日目◇14日◇福岡・福岡国際センター【映像】「ほぼ筋肉」の超合金ボディ（全身）逞しい体つきの“超合金ボディ”を持つ三段目力士にファン注目。「ほぼ筋肉」「あまりにもいい身体」「110キロなのに細い」と驚きの声が上がった。反響を呼んだのは、三段目八枚目・雷道（雷）。埼玉県草加市出身、現在20歳の雷道は、身長183.6センチ、体重110.4キロの筋骨隆々な肉体の持ち主だ。もともと細身で知られ