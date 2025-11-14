news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「"SUICAペンギン"グッズ多数出品卒業で広がる"ロス"」のニュースについてお伝えします。◇◇◇今週発表された、JR東日本「Suica」のキャラクター、ペンギンの“卒業”。「スイカのペンギンと検索すると、ずらーっとグッズが出品されています」“関連グッズ”が数多く出品されていました。20年以上にわたって、愛されてきたキャラクターですが、来年度末で“卒業”となり別の