１２日の日本テレビ「上田と女が吠える夜」には、世界陸上でも話題を呼んだ女子１００メートルハードル日本代表の中島ひとみがゲスト出演した。この日のトークテーマは「スマホ依存な女」＆「スマホ音痴な女」。中島は「依存派」に名を連ね「練習の参考にするためにＳＮＳの検索をかけたり、寝る前も海外選手の動画をみてイメトレをして、アドレナリンが出過ぎて寝れないみたいな」などと明かしていた。平均的なスクリーンタイ