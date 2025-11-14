政府は１４日、クマによる人身被害を防ぐための対策パッケージを取りまとめた。冬眠中や冬眠明けのクマを狙う「春グマ駆除」を強化。自治体が狩猟免許の保有者を職員として雇う「ガバメントハンター」の人件費支援などを盛り込み、警察・自衛隊ＯＢの協力を通じて担い手の確保も急ぐ。木原官房長官は同日、首相官邸で開いたクマ被害対策に関する関係閣僚会議で「増えすぎた個体数」が被害拡大の一因だとの認識を示し、「春の捕