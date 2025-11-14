ダンスボーカルグループ・M!LKが、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)に初出場することが決定し14日、東京・渋谷の同局で行われた出場歌手発表記者会見に出席した。『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手発表記者会見に出席したM!LKM!LKは、スターダストプロモーションに所属する佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組ボーカルダンスユニットで、2015年