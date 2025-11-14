神奈川県庁（資料写真）インフルエンザが早くも猛威を振るっている。全国的に例年のピーク時期とされる年末年始より１カ月ほど流行が早く、都道府県別では宮城、埼玉、神奈川の順で多かった。神奈川県内では都市部の若年層を中心に急増し、県は１３日に流行警報を発令した。感染症に詳しい専門家は、今シーズンは感染増加のペースが早く、１１月下旬から１２月上旬にかけてピークを迎えると見通しており、感染対策の徹底を呼びか