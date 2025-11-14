日本代表は１４日、国際親善試合ガーナ戦（豊田）に２―０で勝利した。先制は森保ジャパンだった。前半１６分、敵陣でＭＦ佐野海舟がボールを奪取すると、ＭＦ久保建英に預け、駆け上がると再びボールを受けてドリブルで前進。ペナルティーエリア手前で左のフリーだったＭＦ南野拓実へ横パスを出す。南野は相手ＧＫと１対１で、冷静にゴール右隅に決めてみせた。さらに１―０の後半１５分、ＭＦ堂安律が右サイドで中央の久保