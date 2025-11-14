◇国際親善試合日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位ガーナ代表に２―０で勝利した。試合後、森保一監督は「ガーナがリトリートしてきて守備を固めてきたので、こういう個の強い相手が組織的に守備を固めてきた時にどうやって崩していくかという、今日またＷ杯に向けていい準備、強化試合になった。選手がこじ開けるという結果を出してくれて、またさらにチームも