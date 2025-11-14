鹿児島県鹿屋市で父親が住む住宅に火をつけ、全焼させた罪に問われている男の裁判員裁判で、鹿児島地方裁判所は１４日、男に懲役２年６か月の実刑判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、南大隅町の会社経営・門倉一樹被告(２９)です。判決によりますと、門倉被告は去年８月、鹿屋市吾平町上名に住む父親の住宅にライターで放火し、全焼させたものです。 １４日の判決で、鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は「引火しやすい