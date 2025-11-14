ドル円１５４円台前半に再び軟化、米ナスダック先物１．３％安＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は154.30付近へと再び下げている。米株先物が下げ幅を拡大しており、ナスダック先物は１．３％安となっている。米１０年債利回りは４．１３％付近から４．０７％台へと一気に低下している。ユーロドルは1.1630付近へ下げ渋り。ユーロ円は179.40付近に本日の安値を広げている。 USD/JPY154.32EUR/USD