自民党は１４日、政府のインテリジェンス（情報収集、分析）機能強化に向け、「インテリジェンス戦略本部」の初会合を党本部で開いた。政府は司令塔となる「国家情報局」を創設する方針で、党側でも課題を整理して、議論を後押ししたい考えだ。本部長に就いた小林政調会長は会合で、インテリジェンス機能の強化が国益確保には不可欠だとし、「外交や安全保障で、より精緻（せいち）な戦略を立てることが可能になる」と訴えた。