13日午後11時過ぎ、中国の北京市内の映画館には、深夜にもかかわらず大行列ができていました。そのお目当ては、世界的人気の映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」。7月に日本で公開が始まって以降、国内の興行収入が377億円を突破し歴代1位に迫る中、14日、中国本土での上映がスタートしました。劇場では、公開を待ちわびた熱狂的なファンが記念グッズを受け取り、さまざまな人気キャラクターになりきり、写真