◇サッカー国際親善試合 日本 2-0 ガーナ (14日、豊田スタジアム)ガーナ戦に勝利した日本代表の森保一監督がインタビューに応じ、試合を振り返りました。森保監督は試合展開について「ガーナが守備を固めてきたので、個の強い相手が組織的に守備を固めてきたときに、どうやって崩していくかと、ワールドカップに向けて良い準備になった強化試合となりました。選手たちが(ゴールを)こじ開けるというところ、しっかり結果も出してく