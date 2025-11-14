猫 The Sappinessのデジタルシングル「Breezy Magic」が、2025年11月14日に配信リリースとなった。ヴァーチャル猫シンガーの猫 The Sappinessにとって2025年4作目となる「Breezy Magic」は、「まずは身近なことやどんな小さなことでも続けている自分自身を褒めてあげてほしい」というメッセージが込められたエールソングだ。Kawaii Psycho倶楽部による作詞、星銀乃丈とKawaii Psycho倶楽部が作曲・編曲を担当した、軽快なブラスサ