w-inds.の橘慶太が、ソロアルバム『RE:ONE』を2026年1月21日にリリースすることを発表した。発表が行われたのはw-inds.が11月14日に実施した生配信において。w-inds.は活動25周年のアニバーサリーイヤーを来年に控えており、生配信では様々な新情報が発表されたかたちだ。橘慶太がソロで作品リリースを行うのは2020年の前作リリース以来およそ6年ぶりとなる。新作ソロアルバム『RE:ONE』は、橘慶太が作詞作曲をはじめとするサウン