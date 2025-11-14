三井不動産とKDDIスマートドローンは11月14日、避難訓練を11月13日に実施し、日本橋三井タワー屋上において大規模災害時における上空からの情報収集を目的としたAIドローンの遠隔飛行実証実験を実施したことを発表した。屋上に設置したSkydio dock for X10飛行中の機体○実証の概要今回の実証では、首都直下型地震などの大規模災害発生時を想定し、自動充電ポート付きドローン「Skydio Dock for X10」および衛星通信「Starlink Bus