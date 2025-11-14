シャープが11月10日に発表した2025年度上期（2025年4月〜9月）の連結業績は、売上高が前年同期比13.3%減の9503億円、営業利益は前年同期の4億円から289億円に拡大。経常利益は同14億円から335億円に拡大した。また、当期純利益は前年同期比98.1%増の454億円となった。この結果を受けて、2025年度（2025年4月〜2026年3月）連結業績見通しを上方修正した。売上高は据え置き、前年比13.4%減の1兆8700億円としたが、営業利益は150億円