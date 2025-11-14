BALLISTIK BOYZが11月14日に、初のウインターラブソング「Winter Glow」をリリースした。まさにこの季節にぴったりな、優しく甘酸っぱい楽曲で、これまでのBALLISTIK BOYZにはなかった新たな一面を楽しむことができる。今回は本作のリリースに寄せて、メンバー全員でのインタビューを実施することができた。楽曲についてはもちろん、メンバーたちの理想の冬デートまで教えてもらうことができた。ぜひ「Winter Glow」を聴きながら読