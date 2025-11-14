国際宇宙ステーションでの活動を報告するJAXAの大西卓哉飛行士＝14日午後、東京都豊島区国際宇宙ステーション（ISS）に約5カ月間滞在し8月に帰還した宇宙航空研究開発機構（JAXA）の大西卓哉飛行士（49）が14日夜、東京都内で報告会を開いた。日本の実験棟「きぼう」で取り組んだ実験を紹介し「きぼうは特別な場所で、第二の故郷と言っても良いくらい親しみがある。懐かしく思い出す」と振り返った。大西さんの滞在は2016年以