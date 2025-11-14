前半16分に南野のゴールで先制、後半に堂安が追加点日本代表は11月14日、豊田スタジアムでガーナ代表と国際親善試合を戦い、MF南野拓実とMF堂安律のゴールで2-0で勝利を収めた。10月に歴史的勝利を飾ったブラジル代表戦に続き、国際Aマッチ2連勝とした。この試合、森保一監督は3バックシステムを継続し、鈴木彩艶が負傷離脱中のGKには早川友基を起用。立ち上がりから両者のシステムが噛み合い、局面バトルが増える中で前半16分