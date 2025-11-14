１４日までの東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比９８０円８５銭（２・３６％）高の４万２４６９円７７銭だった。今週の株価は、米政府機関閉鎖の解除に対する期待や好決算を発表した国内企業への買いを背景に、堅調に推移した。読売３３３は１２日に初めて４万２０００円を突破し、１３日には４万２５２６円３５銭をつけて最高値を更新した。日経平均株価（２２５種