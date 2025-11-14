ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは11月14日、自身のInstagramを更新。じんましんが出たふくらはぎの写真を共有しました。【写真】樽美酒研二の衝撃ショットに心配の声「お大事になさってくださいね」樽美酒さんは「蕁麻疹はお初なもので、ちと動揺しております」とつづり、1枚の写真を投稿。自身のふくらはぎのショットを披露しています。筋肉隆々のふくらはぎには、たくさんのじんましんと思われるぶつぶつが広がっています。