11月14日、日本代表は豊田スタジアムでガーナ代表とのフレンドリーマッチに臨んだ。立ち上がりから主導権を握った日本は、16分に佐野海舟のパスを受けた南野拓実が先制点を奪取。後半に入ってもインテンシティーの高い内容でガーナを押し込み、60分には久保建英のパスから堂安律が豪快にニアをぶち抜いて追加点を挙げた。日本は藤田譲瑠チマや佐藤龍之介らフレッシュな面々も起用。充実ぶりを見せつけ、２−０の快勝を飾った。&#