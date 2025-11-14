2025年11月14日、日本代表が豊田スタジアムでガーナ代表と対戦。システムは３−４−２−１で、GKが早川友基、３バックは谷口彰悟、渡辺剛、鈴木淳之介、ボランチが佐野海舟と田中碧。ウイングバックは堂安律と中村敬斗で、シャドーが久保建英と南野拓実、CFは上田綺世だった。ガーナも３−４−２−１システムで臨んだミラーゲームで、日本は立ち上がりからボールを握った。中盤でのパスミスはあったものの、相変わらず繋ぐ意識