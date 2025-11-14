ブラジル戦で決勝ゴールを決めた上田綺世は今、森保ジャパンでもっとも頼れるストライカーだ。そんな彼が2025年11月14日に開催されたガーナ戦でどんなパフォーマンスを見せてくれるか、そこに単純な興味があった。３−４−２−１システムのCFを担った上田は前半10分までなかなかボールに絡めなかったものの、きめ細やかなポジショニング修正でチャンスを窺っていた。この繊細な動きこそ彼の武器のひとつである。16分の先制弾