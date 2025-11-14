11月14日に開催されたキリンチャレンジカップで、森保一監督が率いる日本代表はガーナ代表と豊田スタジアムで対戦した。序盤からゲームの主導権を握る日本は16分に先制点を奪う。敵陣でボールを奪った佐野海舟がドリブルで持ち上がってラストパスを供給。これを受けた南野拓実が右足のシュートを流し込んだ。１点をリードして前半を終える。日本は後半に入っても攻撃の手を緩めない。60分にはボックス内右で久保建英のパスを