コメダ珈琲店の人気メニュー「ジェリコ」。ドリンクの中にジェリーが入った、おいしいアレだ。【画像】関東初出店の?ジェリコ専門店?の?ジェリコ?を見るそのジェリコの専門店「ジェリコ堂」が2025年11月14日、池袋にオープンした。なんと、関東初出店。というわけで、Jタウンネット記者はオープン初日に「ジェリコ堂 サンシャインシティアルパ店」へと行ってきた。これまでは東海地方と香港にしかなかったジェリコ堂が東京にもやっ