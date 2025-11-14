日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表と豊田スタジアムで対戦。２−０で勝利を収めた。ガーナはFIFAランキング73位（日本は19位）。順位では格下だが、ワールドカップの常連国でアフリカの強豪だ。年内最後となる11月シリーズの初戦に臨む森保ジャパン。スタメンのシステムは３−４−２−１でGK早川友基、３CBが右から渡辺剛、谷口彰悟、鈴木淳之介、ダブルボランチは田中碧と佐野海舟、右ウイングは堂安律、左は中