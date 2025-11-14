市によりますと、14日午後7時25分ごろ、山形市小白川町三丁目地内でクマの目撃情報がありました。 【写真を見る】山形市の市街地にクマ市が注意を呼びかけ近くに小学校 これまでに人的・物的被害は確認されていないということですが、付近にクマが潜んでいる可能性があるとのことで、付近に住んでいる方や通行する方は十分に注意してください。 市は「クマを発見した際は、不用意に近づくことなく速やかに行政機関に連絡す